Contentieux avec Sala Sow : un pro-Awa Baba Thiam arrêté

L’affaire opposant Sala Sow et Awa Baba Thiam a fait une victime collatérale. Modou Mamour Amar dit «Délégué Amar» a été placé en garde à vue ce lundi. Il sera présenté au procureur ce mardi.



D’après Libération, qui donne l’information, «Délégué Amar» est poursuivi pour outrage à magistrat et diffusion de fausses nouvelles. Le journal rapporte qu’il lui est reproché les propos selon lesquels la police avait kidnappé la femme de ménage de Awa Baba Thiam et que le procureur cherchait à rencontrer cette dernière.



«Délégué Amar» avait fait ces déclarations le jour où Awa Baba Thiam a été conduite au parquet à la suite de la plainte de Sala Sow. La mise en cause a été entendue puis libérée sur convocation. Elle est poursuivie pour divulgation de données à caractère personnel et menaces de mort via des messages écrits, dénonciation calomnieuse, injures graves, notamment.