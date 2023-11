Contentieux de 2 milliards : un opérateur économique poursuit la Bsic

La société "Bielel" de l'opérateur économique Ngadiel Ka, a traîné en justice la banque Sahelo-saharienne pour l'investissement et le commerce (Bsic). Selon L'Observateur, le plaignant reproche à la banque d'avoir adjugé à son nom, de manière jugée irrégulière, son immeuble estimé à deux milliards de francs Cfa, qu'il avait hypothéqué pour un prêt de 500 millions.



L'opérateur économique réclame à la banque quatre milliards à titre de dommages et intérêts. En face, le directeur de la banque, Adama Diop, poursuivi pour escroquerie, a dégagé toutes ses responsabilités, clamant son innocence.



L'affaire a été évoqué hier devant le tribunal correctionnel de Dakar. Délibéré, le 21 décembre prochain.



L'immeuble en cause du titre foncier n°1755/Dk d'une superficie de 439 mètres carrés est situé au centre ville de Dakar.