Convocation devant la justice : Le camp d’Awa Baba Thiam donne sa version des faits

Hier, la presse a relaté qu’Awa Baba Thiam avait été déférée au parquet après son face-à-face avec les enquêteurs. Une proche de l’assistante du directeur général de la CNART Assurances dément et donne sa version des faits.





Joint par Seneweb, elle rapporte que c’est la femme de ménage d’Awa Baba Thiam qui avait été arrêtée par les forces de l’ordre. 24 heures après sa disparition, la jeune femme revient avoir sa patronne et lui révèle qu’elle était entre les mains de la police pour avoir insulté Salla Sow par téléphone. Choquée par cette maladresse, Awa Baba Thiam hausse le ton et rappelle à l’ordre la ménagère adolescente. Face à cette réaction inattendue de la part de sa patronne, l’adolescente brise des verres et tente de se suicider de peur d’être renvoyée.