Fanzones : Global Com obtient gain de cause face à la RTS et SD Consulting

Le juge des référés du tribunal de commerce hors classe de Dakar vidant son délibéré ce jour à 12 h a autorisé la société Global Com à organiser des fanzones sur l'ensemble du territoire du Sénégal dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule en Côte d’Ivoire.