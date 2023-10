Cour d'assises de Paris : le meurtrier d'Abiboulaye Diène condamné

La Cour d'assises de Paris a rendu son verdict dans l'affaire du meurtre d'Abiboulaye Diène, Sénégalais âgé de 35 ans, et déclaré Aubin Makiadi, ressortissant congolais, coupable du chef d'assassinat avant de le condamner à 25 ans de réclusion criminelle.



Selon Libération, qui donne l'information, la Cour a ainsi motivé la sentence : "il a été tenu compte de la particulière gravité des faits dont l'accusé a été reconnu coupable, s'agissant d'une atteinte délibérée et préméditée à la vie d'un individu qui était sans défense et auquel il n'a été laissé aucune chance de réchapper."



Avant d'ajouter : "cet assassinat a été commis de façon implacable pour un mobile qui apparait extrêmement dérisoire. Il traduit un mépris complet de la vie d'autrui par un accusé qui n'a exprimé aucune compassion sincère pour la victime."



Le journal renseigne qu'il est ressorti, lors des débats, que l'accusé, qui traîne un lourd casier, a été déjà condamné le 12 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Bobigny du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule.



Abiboulaye Diène, natif de Louga, a rendu l'âme le 30 août 2021 après avoir reçu deux coups de hache sur la tête. Aubin Makiadi, 43 ans, lui reprochait de lui avoir volé son portable alors que des témoins ont innocenté le jeune sénégalais.