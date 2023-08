Cour d’appel : L’affaire opposant Amy Ndiaye Ndiaye aux 2 députés du PUR renvoyé pour…

Le second round du procès dit «Affaire Amy Ndiaye Gniby» n’a pas pu se dérouler ce lundi 14 août devant la Cour d’appel de Dakar. Le dossier a été renvoyé pour plaidoiries au 20 novembre prochain.





En première instance, les deux membres du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang, ont été reconnus coupables avant d’être condamnés à six mois ferme et à payer la somme de cinq millions de francs CFA à la partie civile pour toutes causes et préjudices confondus.





Lors de l'examen du projet de budget du ministère de la Justice, le 1er décembre 2022, Massata Samb avait giflé sa collègue député-maire de Gniby, Amy Ndiaye. Ce, avant que son camarade du PUR, Mamadou Niang, ne donne à cette dernière un coup de pied au ventre.