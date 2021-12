Criblé de dettes : L’hôtel Savana en redressement judiciaire

Le juge du tribunal de commerce a prononcé la mise en redressement judiciaire de l’hôtel Savana qui croule sous les dettes, rapporte Libération.



L’hôtel est en cessation de paiement et ne peut plus honorer ses engagements vis à vis de ses créanciers (Ecobank, Sen’Eau, Ste Tmi, Armenia...) qui ont saisi la justice.



La cessation des paiements a été fixée provisoirement à la date du 10 juin 2019. Le tribunal a désigné Pape Mactar Bâ es qualité de liquidateur et Ibou Sarr comme juge commissaire.