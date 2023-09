Dakar Dem Dikk : polémique autour de la vente de l’épave d’un bus

Le directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Ousmane Sylla, a porté plainte après la vente de l'épave d'un bus de la société de transport. D'après Source A, il ressort des premiers éléments de l'enquête que c'est un certain Lamine Sylla, frère et conseiller technique du directeur, qui a lancé le projet de vente en mettant à contribution le directeur technique de DDD.



Selon le journal, le chef de division, Omar Touré, saisi à son tour, va procéder à la vente de l'épave. Informé de l'opération, Ousmane Sylla s'est empressé d'actionner le commissariat de Yeumbeul Comico estimant que la procédure était irrégulière et qu'elle s'est faite sans son consentement.



C'est ainsi que la personne qui a gagné le marché, Cheikh Cissokho, et Omar Traoré seront arrêtés. Face aux enquêteurs, le premier a déclaré avoir été contacté par le frère du directeur général.



Le second a abondé dans le même sens, soutenant n'avoir fait que respecter les ordres de sa hiérarchie.



Aux dernières nouvelles, renseigne Source A, les mis en cause ont finalement été relâchés. Mais, ils sont tous convoqués le 2 octobre prochain pour être confrontés aux présumés donneurs d'ordre.



Le journal souligne que ces derniers n'ont pas déféré à la première convocation.