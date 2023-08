Dame Mbodj, deux affaires à 1 milliard de F CFA

L’ancien Directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud), Sitor Ndour, porte plainte contre l’activiste Dame Mbodj. Selon Les Echos, qui donne l’information, Sitor Ndour des propos de l’activiste sur son acquittement dans le procès de viol, contre son ancienne femme de ménage, qui lui avait valu un séjour en prison.



Le plaignant a requis les services d’un huissier de justice pour faire constater les propos incriminés. «Dame Mbodj, qui ignore tout du dossier, a eu l’outrecuidance de soutenir que j'ai bel et bien violé la fille et que mon acquittement est un scandale», fulmine-t-il.



Dans sa citation directe, Sitor Ndour vise la diffamation et réclame 500 millions F CFA à l’enseignant pour laver son honneur, rapporte le journal. Qui précise que le dossier sera évoqué devant la chambre criminelle le 24 août prochain.



Avant Sitor Ndour, Madiambal Diagne avait déposé une plainte pour diffamation contre Dame Mbodj. Le journaliste réclame le même montant que l’ancien directeur du Coud et son affaire sera évoquée le même jour, devant la même chambre.



Ainsi l’activiste se trouve face à deux affaires qui risquent de lui coûter 1 milliard de francs CFA.