Demande de liberté provisoire : une mauvaise nouvelle pour Bassirou Diomaye Faye

Selon Source A, Me Abdoulaye Tine a introduit hier une demande de liberté provisoire pour son client Bassirou Diomaye Faye. La balle est dans le camp du Doyen des juges, Maham Diallo.



Le journal soutient toutefois que sa requête a peu de chance d’aboutir. Et pour cause, explique la source : « La règle de droit voudrait, lorsque quelqu’on est poursuivi dans un dossier criminel ou correction, qu’on soit d’abord entendu entendu sur le fond. »



Ce qui n’est pas le cas pour Bassirou Diomaye Faye, avance Source A.



Il s’y ajoute, confie le journal, que si Bassirou Diomaye Faye est libéré, le même traitement devra être réservé à son mentor Ousmane Sonko, et à d’autres détenus dont Fadilou Keita, suite à l’ordonnance de jonction des procédures dans l’affaire des forces dites occultes.