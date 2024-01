Démarrage du contrôle des parrainages : les précisions de Mamadou Badio Camara

Le Conseil constitutionnel a procédé hier vendredi au tirage au sort dirigé par le premier président de l’Ordre national des huissiers de justice du Sénégal, Me Adama Dia, et déterminant l’ordre de passage en vue du contrôle des parrainages des candidats déclarés à la présidentielle du 25 février 2024.





La vérification démarre ce samedi 30 décembre à 09h30 pour se poursuivre jusqu’au vendredi 5 janvier. Tiré en premier, Boubacar Kamara ouvre le bal aujourd’hui.





Mais, avant le démarrage des travaux, le président du Conseil constitutionnel a fait des observations pour, dit-il, lever toutes équivoques.





« Parmi les dossiers, seuls ceux qui présentent les neuf pièces exigées à l’article 121 du Code électoral, et qui comprennent un nombre de parrains au moins égal au minimum requis par la loi feront l’objet d’un contrôle de parrainages ».





L’article L. 121 stipule que la déclaration de candidature doit être accompagnée, entre autres pièces, d’un certificat de nationalité ; une photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique Cedeao faisant office de carte d’électeur ; un extrait de naissance datant de moins de six mois ; un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois et une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).





Le magistrat a tenu à préciser « que l’obtention du nombre requis de parrainages validés est une condition nécessaire mais non suffisante à la recevabilité des candidatures », ajoutant que « celle-ci est en outre soumise aux conditions de fond prévues par l’article 28 de la Constitution et aux autres conditions de l’article L. 121 du Code électoral ».