Détournement à la cbao : 27 millions pompés dans les comptes des clients par un agent monétique

Les malversations financières sont devenues récurrentes dans le milieu bancaire Sénégalais.



Pour mener la belle vie, certains agents ciblent les comptes des clients qui, du jour au lendemain voient leurs économies fondre comme neige au soleil.



De 2018 à 2021, M. Ndiaye, 49 ans, a soutiré 27 millions FCFA dans les comptes de la CBAO où elle officie depuis plus de 20 ans.



Placée sous mandat de dépôt le 2 décembre dernier, rapporte Rewmi Quotidien dans sa parution de ce mardi, l'agent monétique a été traduite, hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Ce, pour maintien frauduleux dans un système informatique, usage de carte bancaire contrefaite, faux et usage de faux et obtention d'avantages indues.



"Je suis chargée du paramétrage des cartes. On nous envoyait des fichiers numériques. Je prenais les cartes expirées pour les créditer à mon nom. J'ai soutiré 27 millions FCFA en plusieurs retraits", avoue la prévenue qui n'a reconnu que l'infraction d'usage de carte bancaire contrefaite.



Estimant que les faits sont constants, le maître des poursuites a requis deux ans d'emprisonnement dont, six mois ferme.



La défense a informé que la prévenue a déjà remboursé 17 millions de francs à la banque.



"Le reliquat est disponible. Sa sœur qui est dans la salle, est venue avec les 10 millions. Elle a montré sa bonne foi. Ce sont les mêmes faits qui ont fait l'objet de plusieurs qualifications", souligne l'avocat qui a sollicité la clémence.



À la fin des débats, la présidente du tribunal qui a ajourné le prononcé de la peine, a fixé son délibéré au 13 décembre prochain.