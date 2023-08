Deux nouvelles charges contre Juan Branco

De nouvelles charges, de séjour irrégulier et d’outrage à magistrat, ont été signifiées à Juan Branco, ce dimanche, ont rapporté ses avocats parisiens, Mes Robin Binsard, Luc Brossollet et François Gibault.





Le juge l'avait auparavant inculpé pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves.





Juan Branco a été mis en détention à la prison de Rebeuss. Me Branco a refusé de boire et de s’alimenter, et a décidé de garder le silence et de n'autoriser personne à l'assister, y compris devant le juge.