Dic : Ce que Cheikh Oumar Diagne a dit aux enquêteurs

Le secrétaire général du Rassemblement pour la vérité, Cheikh Oumar Diagne, a été cueilli hier dimanche chez lui par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic). Avant d'être placé en garde à vue. Selon son avocat Me Moussa Sarr, il est poursuivi pour appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'Etat.



Après visualisation d’une séquence vidéo, lors de son audition, il a reconnu la paternité des propos dans la séquence. Mais, souligne Libération dans sa livraison de ce lundi 20 mars, le mis en cause a nié le délit d’appel à l’insurrection.



En tant que citoyen, s’est-il défendu, il a voulu lancer un appel au chef de l’État contre tout abus de pouvoir. Il a aussi soutenu avoir lancé un appel au peuple sénégalais pour un rassemblement pacifique d’au moins 1 million de manifestants pour exiger non seulement la démission du Président Macky Sall mais aussi la libération des détenus politiques.



Quant à Abdou Karim Gueye, il a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Il a gardé le silence.