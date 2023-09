Dic : plainte contre le maire de Gueule Tapée Fass Colobane pour...

La Division des investigations criminelles (Dic) a été saisie d'une plainte contre le maire de Gueule Tapée-Fass-Colobane, Abdou Aziz Paye. Selon Les Echos, qui donne l'information, il est reproché au mis en cause des faits de tentative d'extorsion de fonds, chantage, corruption et concussion.



Dans sa plainte, Ayssetou Nguébane, la patronne de la société Nariel Suarl, vise aussi la dame Haby Diouf Niang, l'assistance qui serait la complice du maire, accuse-t-elle.



Tout est parti, explique le journal, de deux contrats signés entre sa société et la mairie de la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane, ajoutant que le premier porte sur les travaux de pavage des rues de Fass Delorme dans le cadre du projet Pacasen pour un montant de 24 millions 927 mille 795 F CFA, et le second contrat est relatif à la fourniture de denrées alimentaires d'une valeur de 8 millions 425 mille 200 F CFA, soit un montant global de 33 millions 352 mille 995 F CFA.



La plaignante jure avoir exécuté la commande mais elle n'a pas toujours pas été payé, souligne la source. Celle-ci confie que la gérante de la société Nariel apprendra, après plusieurs va et vient, que tous les autres fournisseurs ont été payés alors qu'on lui avait assuré que les fonds n'étaient pas disponibles.



Face aux limiers de la Dic, Nguébane a accusé le maire de lui avoir réclamé de l'argent. Elle affirme d'ailleurs lui avoir fait un chèque de 500 000 F CFA, payable une fois qu'elle serait rentrée dans ses fonds. Mais, a-t-elle poursuivi, le maire lui aurait précisé qu'elle devait payer 1 million 500 mille F CFA car sa facture dépasse 20 millions.



C'est le 13 février dernier, enchaîne la plaignante, que l'assistante est entrée en scène, en déchargeant le chèque à son nom.