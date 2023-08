Diomaye Faye et Cheikh Bara Ndiaye se signalent

Inculpé et envoyé en prison pour outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique, en avril dernier, Bassirou Diomaye Faye, membre du Bureau politique de l’ex-parti Pastef, revient à la charge. D’après les Echos, il a déposé une nouvelle demande de liberté provisoire sur la table du juge Mamadou Seck par le biais de son avocat, Me Moussa Sarr.