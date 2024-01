Enfant issu d’un viol : le juge ordonne un test Adn

Poursuivi pour viol, pédophilie et détournement de mineure de 14 ans, M. S. Ndiaye, 62 ans, fera face au juge de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès, le 26 mars prochain.



L’Observateur rapporte que le procès, initialement prévu hier lundi 29 janvier, a été renvoyé pour les besoins d’un test Adn sollicité par le juge pour faire la lumière sur cette affaire.



Le sexagénaire, en détention provisoire depuis le 5 mai 2020 pour les faits de viol, conteste les faits. Le prévenu nie être le père du petit garçon issu du viol sur Nd. Diop la même année.



D’après l’enquête de la Brigade de gendarmerie de Tivaouane, l’accusé avait trouvé la victime présumée devant son domicile, et lui a proposé de l’aider à soigner une maladie dont elle souffrait. Après avoir obtenu l’autorisation de sa mère, la mineure est allée retrouver le sexagénaire pour des bains mystiques. Sa maman a confié aux enquêteurs que « M.S. Ndiaye a posé sa main sur la tête de sa fille pour l’endormir ». Celle-ci a constaté, à son réveil, que le présumé violeur avait abusé d’elle.



Cité par l’accusé, l’ex-petit ami de la fille a juré avoir rompu avec elle après avoir été informé de son mariage avec un émigré établi au Brésil.