Escroquerie foncière : le maire de Chérif Lô échappe à la prison

Après un retour de parquet, le maire de la commune de Chérif Lô est édifié sur son sort. Interpellé par la Section de recherches de Thiès puis déféré au parquet, Ousmane Sarr a été inculpé puis placé sous contrôle judiciaire.



Libération, qui donne l’information, souligne que pour échapper à la prison, le mis en cause a dû déposer une caution équivalant aux montants en cause dans cette affaire.



Pour rappel, Ousmane Sarr a été interpellé en même temps qu'un ancien sous-préfet de Pambal, Ibrahima Ba, et une troisième personne, «qui faisait le courtier» suite à de nombreuses plaintes relatives à un lotissement irrégulier situé à Thioune Bambara. Les plaignants disent avoir versé « des sommes importantes » à l’édile avant de se rendre compte qu’ils disposaient de faux documents.



L’enquête a établi que des milliers de parcelles en toc ont été vendus à des particuliers. Le lotissement n’a jamais été autorisé par l’État.