Espagne : Dani Alves est sorti de prison après avoir payé sa caution

Le footballeur brésilien Dani Alves, condamné pour viol en février à quatre ans et demi d'emprisonnement, est sorti lundi de la prison espagnole où il était détenu depuis plus d'un an après avoir payé sa caution d'un million d'euros, a constaté l'AFP.



Le joueur, qui a mis cinq jours à rassembler la somme exigée par le tribunal, a franchi à pied peu avant 16H30 locales (15H30 GMT) la porte de la prison de Brians 2 à San Esteban Sasroviras, à 40 kilomètres au nord-ouest de Barcelone, en compagnie de son avocate.