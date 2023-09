État sanitaire d'Ousmane Sonko : Ses avocats invitent l'État à éviter le pire

"Le Collectif des avocats pour la Défense de monsieur Ousmane SONKO alerte l’État du Sénégal, les autorités administratives sanitaires, les autorités judiciaires ainsi que l’opinion publique nationale et internationale sur l’état de santé préoccupant de leur client, admis en réanimation à l’Hôpital Principal de Dakar depuis le 17 août 2023, suite à un malaise à la maison d’arrêt de Sébikotane.



De ce jour, avec la perpétuation de la grève de la faim qu’il avait entamée depuis le samedi 29 juillet 2023 au lendemain de son arrestation, sa santé ne cesse de se dégrader.

Le collectif est en droit de considérer que le cas de monsieur Ousmane SONKO, citoyen sénégalais en péril dans un lieu de détention interpelle au premier chef les autorités des administrations pénitentiaire et hospitalière en charge de sa détention et traitement.

Aussi, il leur est rappelé leur obligation légale de veiller à la santé de Monsieur Ousmane SONKO, de déployer tous les moyens à leur disposition afin de préserver sa vie en attirant leur attention sur l’obligation qu’ils ont de faire parvenir au doyen des juges, chargé de l’instruction du dossier, toutes informations ayant trait à une menace ou risque susceptible de compromettre sa santé et ses chances de survie.

Si l’adage dit : « Qui peut et n’empêche, pêche, l’article 16, alinéa premier de la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981, dispose : « Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre ».

Sous ce rapport, le collectif des avocats pour la Défense de Monsieur Ousmane SONKO interpelle l’État du Sénégal et l’invite à prendre en urgence toutes mesures nécessaires pour éviter la survenance d’un drame."





Fait à Dakar le 01 Septembre2023