Extraite de prison, Coline Fay n'est pas au bout de ses peines

Sous le coup d'une nouvelle procédure judiciaire, Coline Fay a été extraite hier mercredi de prison puis conduite au commissariat de Grand-Yoff.



Cette ressortissante française est soupçonnée par l'administration pénitentiaire d'avoir tenté de sortir irrégulièrement une correspondance, selon des informations de Seneweb confirmées par Me Cheikh Khoureychi Bâ.



Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Et pour cause, sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée, suite à l'audition dans le fond de son premier dossier.



Au terme de l'enquête de la nouvelle procédure, Coline Fay pourrait être déférée ce vendredi au tribunal, selon une source de Seneweb.