Faux baux à 3 milliards F CFA : lueur d’espoir pour le maire de Thiaroye-Sur-Mer

Le maire de Thiaroye-Sur-Mer, Me El Mamadou Ndiaye, sera entendu au fond ce mercredi par la Chambre d’accusation dans le cadre de l’instruction de l’affaire des faux baux portant sur 3 milliards de francs CFA. Les Échos, qui donne l’information, parie que l’édile thiaroyois «saisira cette occasion pour déposer, par l’intermédiaire de ses conseils, une demande de liberté provisoire».



Me El Mamadou Ndiaye est en prison depuis le 18 août dernier. Il a été placé sous mandat de dépôt pour escroquerie, blanchiment de capitaux et usurpation de fonction. D’après l’accusation, 300 millions de francs CFA du montant litigieux auraient transité entre ses mains.



Aussi bien l’enquête préliminaire que face au procureur général, l’avocat a clamé son innocence. Il assure n’avoir commis aucune infraction et touché que ses honoraires, représentant 24 millions de francs CFA.



L’audition de Me Ndiaye survient après celle des parties civiles. Ce qui a poussé Les Échos a pronostiqué que «la chambre d’accusation va bientôt boucler son enquête».