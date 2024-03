Ferdinand Coly vs Saliou Samb : l’affaire atterrit devant le juge des référés

Suite mais pas fin dans le différend l’opposant à l’ancien international sénégalais, Ferdinand Coly, le président du Conseil départemental de Mbour, Serigne Saliou Samb. Selon Les Échos, l’affaire d’escroquerie présumée connaît un énième rebondissement. Après avoir essuyé un revers face à la partie adverse, le second a saisi le juge des référés du Tribunal de Thiès pour obtenir des délais de paiement, révèle le quotidien d’informations.



Pour rappel, ce dernier a été condamné en août 2023, à deux ans de prison dont six mois ferme. Une peine assortie d’une interdiction d’exercer, pendant cinq ans, toute activité commerciale dans le secteur des produits halieutiques et de l’obligation de verser à l’ancien footballeur la somme de 800 millions de francs CFA en guise de réparation.



Une source proche du dossier explique au journal que le prévenu « a fait part de difficultés qu’il a pour exécuter le jugement » dans l’immédiat. Ainsi, poursuit la source, « l’huissier, chargé d’exécution provisoire, est obligé d’arrêter la saisie et d’attendre. »



En face, les avocats de l’ancien Lion demandent « la continuation des poursuites », arguant que l’ex-associé de leur client n’a pas exposé « aucun motif valable » dans sa requête. « Il abordait le fond alors que le juge des référés n’est pas là pour statuer sur le fond », plaident les conseil du footballeur.



Le délibéré, prorogé par la grève des greffiers, est toujours attendu, signale le journal.



Coly et Samb, anciens partenaires d’affaires, avaient monté ensemble «Blue Trade Company», une société d’exploitation et d’exportation de produits halieutiques. L’affaire se soldera par un échec.