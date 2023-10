Fille de 4 ans noyée au Radisson : le juge des flagrants délits a tranché

L’affaire de la fille de 4 ans morte noyée dans la piscine du Radisson, a connu son épilogue ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Les mis en cause M. Cissé et C. Diaw, les deux agents de l’hôtel chargés de veiller à la sécurité des baigneurs, ont été condamnés à un mois ferme pour homicide involontaire. Le tribunal les juge coupables de négligence. Ils ont tenté de contester les accusations, C. Diaw soulignant par exemple que l’enfant était en vie lorsqu’il l’a sortie de l’eau et qu’elle est décédée trois jours après son évacuation à l’hôpital. Cette contestation a été vaine. L’AS, qui donne l’information, rapporte que les intérêts de la partie civile ont été réservés.