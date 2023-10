Goudomp : Deux arrestations à la suite de la grève provoquée par les étudiants

Pour exiger l'ouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants de l'Ucad issus des différentes localités de la région de Sedhiou ont actionné les élèves de leurs villages ou villes d'origine.

Après Djibabouya, Marsassoum et Djiredji, dans le département de Sedhiou, la commune de Goudomp a été aujourd'hui le théâtre de violents affrontements ayant opposé potaches et forces de sécurité. Un élève du lycée et un étudiant ont été arrêtés pour troubles à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée.





Pourtant, le porte-parole des manifestants a fait savoir que ses camarades n'ont fait usage d'aucune forme de violence. "Nous avons voulu pacifiquement demander à nos petits frères et petites sœurs de soutenir notre cause contre la volonté de l'État de fermer l'université pendant sept mois", a-t-il expliqué. Avant de regretter l'usage de grenades lacrymogènes à Goudomp et qui a causé des blessés et conduit à des arrestations.