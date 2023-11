Grand-Dakar : Ameth Fall Braya, la Franco-Sénégalaise et les menaces de mort

L’homme politique saint-louisien Ahmet Fall Braya a été jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Il est poursuivi pour violences et voies de fait, menaces de mort et injures. La plaignante se nomme Michelle Danièle Montanary, une Franco-Sénégalaise.



D’après le récit de Les Échos, cette dernière tenait un magasin au bas d’un immeuble situé à Grand-Dakar. Après avoir racheté le bâtiment, Ahmet Fall Braya demande aux occupants de déménager afin de pouvoir y effectuer des travaux de rénovation.



Le journal rapporte que Michelle Danièle Montanary acquiesce, mais demande au nouveau propriétaire de respecter les règles en matière d’expulsion. À en croire la plaignante, ce dernier refuse, dépose des matériaux de construction devant son magasin et, escorté de ses «sbires», lui adresse des menaces de mort et injures.



Les Échos rapporte que pour arrondir les angles les deux parties ont tenu une rencontre le 8 février 2023. Mais les discussions tournent au vinaigre, selon le journal. Par la suite, dénonce la plaignante, Ahmet Fall Braya lui impose un deadline de trois jours pour quitter l’immeuble avant d’entrer dans son magasin pour y «provoquer le chaos».



À la barre, rapporte Les Échos, l’accusé a nié les faits qui lui sont reprochés ; affirmant qu’il était prêt à prêter à Michelle Danièle Montanary son garage afin qu’elle y garde les marchandises de son commerce.



La partie civile a réclamé 50 millions de francs CFA en guise de réparation. Le procureur s’est rapporté à la sagesse du tribunal. Le juge donne son verdict le 23 janvier prochain.