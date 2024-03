Grève des greffiers : les parents de détenus reprennent la chanson de Ngagne Demba Touré

Récemment depuis la prison, Me Ngagne Demba Touré, placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet, a demandé à ses collègues greffiers de reprendre du service. Le militant de Pastef déclarait se faire le porte-parole de prisonniers en détention préventive et souhaitant être fixés sur leur sort.



Les collègues de Me Touré sont en grève depuis deux mois. Ils réclament la généralisation du passage à la hiérarchie A à l’ensemble des greffiers du Sénégal et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes et des parquets.



Les grévistes ont durci le ton il y a près de 20 jours, pour protester contre l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de leur collègue Ngagne Demba Touré. Leur mouvement a paralysé davantage le fonctionnement des tribunaux, poussant les parents de personnes en détention préventive et des citoyens en quête de documents administratifs, à lancer un appel à la fin de la grève.



Pour décrire la situation, L’Observateur s’est rendu au tribunal de Thiès. Le journal a recueilli quatre témoignages. Arame Diaw est venue de Tivaouane pour assister au procès de son fils devant la Chambre correctionnelle. Apprenant que l’audience a été renvoyée, la dame peste : «Ces gens n’ont pas de cœur. Ils doivent se mettre à notre place et mesurer les douleurs des détenus et de leurs parents. Que les greffiers se ressaisissent et comprennent qu’ils sont payés par la Nation pour rendre service au peuple.»



Modou Faye peine, lui aussi, à contenir sa déception. Son frère, qui attend depuis trois ans d’être jugé devant la Chambre criminelle, devra prendre encore son mal en patience. Programmé fin janvier, son procès a été renvoyé sine die à cause de la grève des greffiers. «Ce n’est pas facile à digérer. Nous voulons qu’il soit jugé parce qu’il a assez attendu», plaide-t-il.



Lamine Dièye, pour sa part, s’agace de ne pouvoir disposer d’un extrait casier judiciaire. «Ces greffiers doivent mesurer les conséquences de leurs actes, suggère-t-il. J’ai quitté Ziguinchor pour me faire délivrer urgemment un casier judiciaire. Il se trouve que mes projets risquent d’être bloqués, faute de ce document.»



De son côté, Moussa Diallo invite les grévistes à «s’arranger pour assurer le service minimum». Pour la deuxième fois, il était venu au tribunal de Thiès sans pouvoir repartir avec son certificat de nationalité.