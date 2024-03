Houleuse audience de la Chambre criminelle : des détenus explosent de colère…

Des détenus ont haussé le ton hier en pleine audience de la Chambre criminelle de Dakar. D’après le récit de Les Échos, ces derniers, victimes d’une longue détention, n’ont pas apprécié le renvoi de leur dossier. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase.



Parmi eux, cite le journal, 5 personnes poursuivies pour association de malfaiteurs entre autres chefs d’accusation sont retournées furieux dans le box des accusés après le énième renvoi de l’affaire. Cette fois, détaille la source, « Me Ndiack Ba, qui s’est substitué à Me Abdoulaye Tall, a demandé le renvoi pour le compte de son confrère. »



Le juge s’est ainsi exécuté, provocant l’ire des accusés. Selon Les Échos, le Procureur, outré par cette situation, a quitté son siège pour aller les retrouver. « si vous n’aviez rien fait, vous ne seriez pas là », leur a-t-il asséné.



Les détenus n’en ont cure car attrait à la barre par la suite, A. Samb, qui s’est présenté en fauteuil roulant, n’a pas, lui non plus, avalé la décision sur le renvoi de son dossier. « Je suis en détention depuis 3 ans alors qu’on m’accuse à tort. Je n’ai personne pour m’assister. Je n’ai pas d’avocat. Je vous en prie, aidez-moi, jugez-moi », a-t-il crié.



L’audience sera suspendue dare dare. Le quotidien d’informations souligne qu’il a fallu des conciliabules avec le juge qui a donné des gages pour qu’ils se calment. « Je vous ai entendu, et je prendrai tout ça en compte », a promis le magistrat.