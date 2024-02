Injures : Le lutteur Gris 2 condamné à 2 ans de prison

La sentence est tombée dans l'affaire Gris 2. Le lutteur a été reconnu coupable et condamné à deux ans de prison avec sursis. Il devra verser à la partie civile la somme de 500 000 F CFA à titre de dommages et intérêts.



Mame Maodo Dione, frère du Tigre de Fass, a été jugé ce jeudi au tribunal de Dakar pour collecte de données et diffusion de données, menaces et injures par le biais d'un système informatique.



Pour rappel, le lutteur a été déféré lundi dernier au parquet par la Division spéciale de cybersécurité de la police nationale, selon des sources de Seneweb.



Ce qui s'est passé



Une femme basée en France a accusé le 3e Tigre de Fass, Gris Bordeaux, de lui avoir subtilisé des parfums d’une valeur estimée à 3 millions F CFA. En riposte, Maodo alias Gris 2 aurait proféré des menaces de mort, des injures et des propos diffamatoires à l'endroit de l'accusatrice de son grand frère. La dame a porté plainte contre le lutteur.



Au terme de l'enquête diligentée par la Cybercriminalité, le dossier a été transmis au parquet. Le procureur de la République a ordonné la conduite du lutteur Gris 2.



Convoqué de nouveau hier matin par la Division spéciale de cybersécurité, il a été déféré dès son arrivée devant les enquêteurs. Gris 2 avait bénéficié d'une liberté provisoire. Ainsi il a comparu libre ce jeudi lors de son procès.