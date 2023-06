Interpellées lors des dernières émeutes : Les femmes du bois sacré de Ziguinchor placée sous contrôle judiciaire

Arrêtées à Colobane, lors des manifestations qui ont suivi la condamnation d’Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté, les 14 femmes du bois sacré de Ziguinchor ont été placées sous contrôle judiciaire par le doyen des juges. L’information a été rendue publique par Me Khoureychi Bâ.



Ces dames, qui avaient fait l’objet de plusieurs retours de parquet, avaient refusé le port du bracelet électronique qui, en fait, n'est pas compatible avec les travaux rizicoles, a fait savoir leur conseil.



C’est ainsi que ''le doyen des juges, de retour de voyage, a sagement choisi de les placer sous contrôle judiciaire, surtout que ces colliers ne sont pas adaptés à des environnements dépourvus d'électricité. Treize d'entre ces remarquables citoyennes sénégalaises émargeront dès leur retour au registre de la gendarmerie de Ziguinchor et la 14e du groupe, vivant à Dakar, à la Section de recherches’’, écrit Me Bâ.