Ismaïla Madior Fall encense les Magistrats sénégalais

Réserve et neutralité : sont les deux principes auxquels la magistrature reste attachée en dépit des multiples attaques subies de toute part, surtout en ces temps de surmédiatisation. En ce sens, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a salué la ligne de communication de l’Union des Magistrats du Sénégal, dont le bureau n’est pas dans ''le populisme".





''Le bureau n’a fait que des sorties médiatiques opportunes, notamment pour préciser, voire rappeler à l’opinion, les valeurs et principes qui régissent la profession de magistrat. Cependant, il y a aussi des moments où le magistrat a besoin par la solidarité de corps de se sentir protégé lorsqu’il est attaqué de toute part et sans aucune raison objective. C’est également le lieu de louer la grande sérénité des magistrats qui, malgré les menaces et tentatives d’intimidation sur leurs personnes et leurs familles, ont fait montre d’un courage à toute épreuve dans l’exercice de leur office juridictionnel. La magistrature n’est pas une girouette, mais plutôt une boussole devant indiquer obstinément et malgré tous les vents contraires, la direction de la légalité et de la justice", s’est réjoui le Garde des Sceaux.





Ainsi, à l'en croire le seul impératif qui doit motiver la magistrature dans son office est la nécessité de “cultiver le culte du droit, seule voie de salut pour le triomphe du droit et de l’État de droit, étant entendu que quoi qu’il fasse, le magistrat en général et le juge en particulier sera damné notamment par ceux à qui sa décision n’a pas donné satisfaction".





Par ailleurs, le Ministre exhorte les magistrats à persévérer dans le respect des valeurs et principes auxquels leur prestigieuse fonction et leur serment les astreignent, dans le but de servir la loi et aucun autre pouvoir.