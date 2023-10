Jugée hier, comment la jeune fille a été cooptée par des agresseurs

Malgré ses dénégations, K. Faye, une jeune fille âgée de 19 ans, a été déclaré coupable par le juge du Tribunal des flagrants délits de Thiès et condamnée à deux ans de prison dont un mois ferme.



D'après L'Observateur, la prévenue qui quittait son Mbour natal pour Thiès à la recherche d'un travail de domestique, a commencé à fréquenter de jeunes agresseurs.



Selon le mode opératoire révélé par une victime de la bande, K. Faye, ciblant les jakartamen, se faisait passer pour une cliente pour servir d'appât. Elle les engageait pour des courses afin de les livrer à ses acolytes, qui se chargeaient de les délester de leur moto.



Tout marchait sur des roulettes jusqu'à ce qu'elle tombe sur T. Faye. "Ce jour-là, aux environs de 4 heures du matin, la jeune fille était toujours dans les rues de Thiès, cherchant une proie. C'est dans cette situation que le jakartaman T. Faye l'a trouvée en cours de route et a décidé par pitié de la conduire chez elle, à Silmang", relate le journal.



Lequel confie que le jakartaman était toutefois resté sur ses gardes, en s'emparant d'une grosse pierre. Mais, il sera violenté par la bande d'agresseurs. La victime a, dès le lendemain, saisi la police d'une plainte pour vol en réunion commis la nuit avec violence. L'enquête a permis de mettre la main sur la jeune fille. Placée sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès, elle a été jugée mercredi dernier.



Devant la barre, la prévenue a tout nié. "Il m'a conduite chez moi et je devais payer 500 F CFA. Je lui ai donné un billet de 1000 F CFA. Il devait me remettre 500. Il a refusé cela et m'a injuriée", a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter : "je lui ai ensuite jeté une pierre, et il s'est attaqué à moi. C'est par la suite que des agresseurs sont venus le battre avant d'emporter sa moto". Une version, rejetée par la partie civile, qui n'a pas convaincu le juge.



Aucune nouvelle du reste de la bande.