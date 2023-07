KÉDOUGOU : LES RAISONS DE L’ARRESTATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENTALE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le président de la Commission environnementale du Conseil départemental de Kédougou, Mamadou Oudy Diallo a été arrêté, le samedi à Mako. On lui reproche de diffusion de fausses nouvelles, collecte et diffusion de données à caractère personnel et outrage à un commandant dans l’exercice de ses fonctions et diffamation à l’égard de la gendarmerie.





A travers un live musclé, sur sa page Facebook, le président de la commission environnementale du Conseil Départemental de Kédougou s'est attaqué à un commandant de la gendarmerie de Kédougou. Il accuse ce dernier d’avoir négocié des permis d’exploitation minière avec des Chinois. D'ailleurs, ces derniers ont nié les faits de négociation avec ce commandant. En outre, l'accusé n'a pas laissé l'institution qui est la gendarmerie dans ses propos sur Facebook.