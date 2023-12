Kédougou : mort en couches de Doura Diallo, le juge d’instruction donne des nouvelles

L’instruction relatives à la mort en couches de Mamy Doura Diallo, le 30 août 2022, à la maternité du district sanitaire de Kédougou, est bouclée. Les Échos, qui donne l’information, indique que le juge en charge du dossier «devait retourner (celui-ci) chez le procureur pour un règlement définitif avant de renvoyer (les mis en cause) en chambre criminelle».



Les mis sont cause sont le gynécologue Léon Mbada Faye, l’anesthésiste Aziz Dioum et l’infirmier Bacary Diakhaté. Poursuivis pour homicide involontaire, ces derniers ont été placés sous mandat de dépôt avant de bénéficier d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire.



Mamy Doura Diallo, accompagnée de son époux, Malick Cissé, a été admise au district de Kédougou le 30 août à 8 heures. L’équipe médicale a d’abord tenté de la faire accoucher par voie basse. Malheureusement, l’opération vire à la catastrophe. L’enfant sort à moitié. En essayant d’extraire le bébé, l’équipe médicale lui arrache la tête.



Face à cette situation, les blouses blanches décident de recourir à la césarienne pour sauver la maman. Ils n’y parviendront pas. Doura Diallo sera emportée par une crise cardiaque, conséquence d’une hémorragie interne survenue alors qu’elle était sous anesthésie générale.