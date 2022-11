La date du face-à-face Adji Sarr-Sonko fixée

La confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko aura bel et bien lieu.





L’ex masseuse et le leader de Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF) ont rendez-vous dans le bureau du Doyen des juges d’instruction, Oumar Maham Diallo, le 6 décembre prochain. Les avocats de la présumée victime, Me El Hadji Diouf et Me Abdou Djaly Kane, ont donné l’information à Seneweb.





Pour rappel, Ousmane Sonko a été inculpé en mars 2021 pour viols et menaces de mort et placé sous contrôle judiciaire à l’issue de la plainte déposée en février de la même année par Adji Sarr.