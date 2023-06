La femme mariée accuse son amant de viol : Après 3 ans de détention le jardinier finalement acquitté par la Chambre criminelle de Mbour

La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour a acquitté, ce vendredi, un jardinier âgé de 27 ans, au bénéfice du doute. Awa Sène, 36 ans, mariée et mère de six enfants prétendait avoir été abusée sexuellement par le jardinier Mame Thiaw, qui se trouve également être son parent. De ce viol, elle aurait contracté une grossesse.





Selon la plaignante, l'accusé, l'aurait trouvée dans la forêt





Awa Sène assure étre partie à la recherche de bois mort dans la forêt. Et Mame Thiaw qui était monté sur un arbre pour l'épier l'a surpris de par derrière. Il l'aurait bâillonnée avec son t-shirt et l’aurait forcée à avoir des actes sexuels.Tenaillée par la honte, Awa Sène ne parlera jamais de sa mésaventure à personne. N'eut été sa grossesse, personne n'aurait su ce que lui avait fait subir Mame Thiaw.





L’affaire s’est déroulée en 2021. Dans son réquisitoire, le procureur s’était montré très prudent sur la prévention de viol.

Le tribunal a estimé qu’il existait un doute sur le viol même si la conjonction sexuelle est établie entre les deux parties puisque cela est suivie par une grossesse.









"Trois jours après notre connaissance, il m'a déclaré son amour mais je lui ai dit que j'étais dans les liens du mariage. Le lendemain, il m'a surprise dans la forêt et a abusé de moi. J'y allais souvent avec Coumba Diouf, mais le jour des faits je suis partie seule dans la forêt parce que Coumba était au marché hebdomadaire", dit la plaignante.





Mais, le jardinier de 27 ans a assuré aux juges de la Chambre criminelle qu'il entretenait une relation amoureuse avec Awa Sène. Mame Thiaw assure qu'il a entretenu à trois reprises des rapports sexuels avec la partie civile.





Leur premier rapport s'était passé dans son jardin et le deuxieme dans la chambre d'un de ses amis. Puis la troisième fois, Awa Sène avait étalé son pagne à même le sol, dans la forêt et ils ont entretenu un rapport sexuel, détaille Mame Thiaw.





Au cours des débats d'audience, il est ressorti que le mari de Awa Sène était un émigré en Italie et y avait duré 7 ans.





Le tailleur El Hadji, qui est parent aux deux parties, appelé à témoigner explique que le mis en cause et la plaignante sont venus deux fois dans son atelier et ils étaient repartis ensemble.





Dibor Ndiaye, sœur de Mame Thiaw, explique que Awa Sène l'a une fois trouvée dans le champ de l'accusé. Elle témoigne qu'elle avait intimé l'ordre à son frère de ne plus permettre à Awa de venir dans le champ.





Coumba Diouf, amie de Awa a expliqué aux membres de la Chambre criminelle qu'elle partait avec Awa au champ mais ce jour-là elle ne l'avait pas informée.





Beaucoup de contradictions ont été relevées par le maître des poursuites dans les déclarations de l'accusé comme de la partie civile.





Même si le procureur reconnaît que la seule constance de la procédure est qu'il y a eu pénétration sexuelle car il y a eu grossesse. Toutefois, il se pose la question à savoir si cette pénétration sexuelle a été obtenue sous la menace, la contrainte.





Le ministère public n'étant pas en mesure de se forger une conviction claire de la culpabilité de Mame Thiaw, a invité la Chambre criminelle a acquitté l'accusé.





Pour Me Deh il n'y a pas assez d'éléments à charge pour entrer en voie de condamnation contre son client.





"Dans ce dossier, il n'y a pas l'ombre d'un viol. Il s'agit d'une relation amoureuse qui a fini par une grossesse", a regretté Me Deh .





Il a demandé la relaxe de son client ne serait-ce qu'au bénéfice du doute. Une réquisition et une plaidoirie suivie par le tribunal qui a finalement acquitté l'accusé.