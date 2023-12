«Diamants du Sénégal» : ce que Aly Ngouille Ndiaye a dit aux enquêteurs

La Sûreté urbaine (SU), chargée de l’enquête sur l’affaire de la supposée mine de diamants agitée par Me Moussa Diop, a procédé aux auditions de Aly Ngouille Ndiaye et de Dr Ousmane Cissé, ce mercredi 13 décembre. Le premier, éclaboussé par les graves déclarations de l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), a porté plainte contre ce dernier. Le second, directeur des Mines et de la Géologie à l’époque des faits présumés (2016), s’est gardé de saisir la justice, se contentant de démentir l’avocat dans une tribune intitulée les «Les contrevérités de Maître Moussa Diop».



Face aux enquêteurs, Aly Ngouille Ndiaye a confirmé les termes de sa plainte. Libération rapporte que l’ancien ministre «a clairement indiqué que la lettre qui lui est prêtée est fausse, insistant encore sur le fait qu’il ne pouvait pas signer une lettre le 1er décembre 2016 en tant que ministre de l’Énergie et des Mines puisqu’il n’occupait pas ce poste (qui n’existait pas dans l’architecture) du gouvernement».



Interrogé comme témoin, Dr Ousmane Cissé a réitéré, selon Les Échos, que le diamant n’est pas exploité au Sénégal et que le droit minier au Sénégal ne prévoit pas d’autorisation d’exploration.



Malgré ces vents contraires, Me Moussa Diop a maintenu ses affirmations, d’après les deux quotidiens d'information. L’ancien patron de DDD devrait être déféré au parquet ce jeudi 14 décembre. Il est poursuivi pour actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République, diffusion de fausses nouvelles, faux et usage de faux et diffamation.