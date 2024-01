Camp pénal : Colline Fay édifiée lundi

Extraite de prison mercredi et placée en garde à vue au commissariat de Grand Yoff, la ressortissante française Colline Fay sera édifiée sur son sort lundi, informe Libération.





Le journal rappelle que la mise en cause, déférée au parquet depuis jeudi, a bénéficié de deux retours de parquet.





Placée sous mandat de dépôt pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique mais aussi complot contre l'autorité de l'État et séjour irrégulier au Sénégal suite à son interpellation le 17 novembre dernier, en compagnie des nommés El Hadji Barro, Malang Mané, Ibrahima Manga, Ousmane Tamba et Benoît Sambou, devant la Cour suprême, où se tenait l’audience relative au recours de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) contre le verdict du tribunal de Ziguinchor réintégrant Ousmane Sonko sur les listes électorales, Coline Fay est au cœur d'un nouveau feuilleton judiciaire.