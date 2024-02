«Vous êtes un lâche» : un juge tance un militant de Pastef

Le commerçant Bécaye Diouf, militant du Pastef (parti dissous) n’a pas profité du dégel marqué par la vague de libérations de prisonniers dits « détenus politiques ». Au contraire, ce dernier jugé hier, risque 2 ans dont 6 mois ferme. Une peine requise par le Procureur.



En détention préventive depuis 9 mois pour collecte et diffusion de données à caractère personnel, mise en danger de la vie d’autrui, acte et manœuvre de nature à compromettre l’action publique, le prévenu a fait face au juge du Tribunal correctionnel de Dakar.



L’Observateur rapporte qu’il lui est reproché d’avoir diffusé, en temps d’émeutes au courant du mois de mai 2023, des messages de propagande incitant à la violence et partagé des photos des juges Yakham Keïta et Amath Sy dans les groupes Whatsapp « Patriotes debout » et « Pastef Rufisque », informant ses camarades de parti que ces juges étaient chargés de statuer sur l’affaire opposant leur leader Ousmane Sonko au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, et ajoutant en légende : « Le juge Yakham est dangereux, il faut le neutraliser ».



Il a publié sur la toile plusieurs autres messages dont celui lançant «Sonko ou la mort de tous les membres du Gouvernement».



Le journal confie qu’à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar, le prévenu a partiellement reconnu les faits, déclarant concernant les photos des juges, les avoir « juste repris d’un groupe privé avant de les partager. »



Puis, à la question de savoir pourquoi il n’avait pas pris part aux manifestations, il a répondu avec désinvolture : « Je ne participe pas à une manifestation non autorisée. Je me suis contenté de partager des informations », a-t-il dit.



Mal lui a pris car il sera vertement réprimandé par le juge. « Que signifie la politique ? Vous entendez juste les notions mais vous ne les maîtrisez pas. Vous êtes un lâche. Ces juges que vous vilipendez, valent mieux que vous. Occupez de votre commerce, c’est mieux. »



Délibéré, le 21 mars.