“Financiers”, “marabouts” : Zoom sur le réseau tentaculaire de Yankhouba Dème, trafiquant présumé de migrants

Son procès, renvoyé à deux reprises, Yankhouba Dème fera face au juge ce jeudi 01 février 2024. Il est poursuivi pour trafic de migrants.









Des pirogues fabriqués entre Barra (Gambie) et Marsassoum (Sénégal)







A deux reprises, son procès a été renvoyé. Arrêtés le 26 décembre 2023, Yankhouba Dème et Mouhamedou Tambédou ont vu leur procès de «trafic de migrants et de complicité de trafic de migrants», prévu initialement le 11 janvier 2024, repoussé pour le 18 janvier. Finalement, les débats ont encore été repoussés au jeudi 01 février 2024. Pourquoi ? Pour l’exploitation des audios whatsapp du téléphone de Yankhouba et pour l’enquête sur son patrimoine. «Seneweb», qui avait donné les détails de l’enquête, revient sur les «soutiens», les «financiers» et les «marabouts» du supposé trafiquant de migrants.







Dans ce trafic, chacun a son rôle. Yankhoba ne peut, à lui seul, gérer le business. Aux enquêteurs, il a donné les détails de son organisation criminelle». Il commande la fabrication des pirogues dans deux chantiers : à Barra, en Gambie et à Marsassoum au Sénégal. Mais, il prend le soin de maquiller son activité en faisant croire aux gens qu’il ne s’adonne qu'à la pêche. Pour garder cette couverture dans la localité d'Elinkine, il gère plusieurs pirogues de pêche. Il les fait entretenir et réparer au besoin.







Yankhouba, arrêté et condamné à 6 mois en 2007 pour les mêmes faits







Poussant leurs investigations, les gendarmes découvrent encore des choses. L'exploitation minutieuse des renseignements reçus sur Yankhouba et de son téléphone portable, leur a permis de constater qu’il est le patron d'un réseau d'immigration illégale qui a réussi à acheminer au moins trois pirogues clandestines à destination d'Espagne en 2022. Très superstitieux, il compte sur des marabouts qui lui donnent la date de départ des pirogues. Ce sont, selon l’enquête : « Sidi Mouhamed Kounta, Karamba tous habitant à Sédhiou et un autre marabout nommé Sylla, résident au quartier de Kenya de Ziguinchor, près du Cimetière Mixte de Kenya.»





Yankhouba évite aussi de prendre certains risques. C’est pourquoi, « il se méfie des réseaux sociaux et des appels téléphoniques de numéros qu’il ne connaît pas.» Avec ses collaborateurs, rapportent toujours les éléments d’enquête, « il prend des mesures de sécurité très strictes lorsque quelqu'un essaie de les approcher parce qu'il est très conscient du fait qu'il est recherché.» Surtout «qu’il a été détenu à Ziguinchor en 2007 pour avoir organisé la sortie des pirogues clandestines. Il avait écopé de 6 mois et avait payé une amende.»







Des collaborateurs et financiers entre la Gambie, Mbour, Ziguinchor, France…







L’enquête, très détaillée, a permis de dénicher les collaborateurs de Yankhouba Dème. Départagés en trois (3) listes que sont : les amis actuels, les collaborateurs en Gambie et les anciens collaborateurs. Sur la liste des «amis actuels», on note : « ??B. Gueye (+22177221…) de Tanji en Gambie. Ils se sont connus à Mbour, au quartier Château D'eau Sud lorsque Yankhouba y habitait il y a très longtemps. M. Dramé (+221781…). Il est le fils de V. Dramé (qui habite en France) et qui travaille avec Yankhouba depuis des années. H. Thiaw (+221 7739…) collaborateur de longue date. Thiaw à sa résidence à Tivaouane mais habite, actuellement, à Ziguinchor avec sa famille. M. Drame (+221781…) est le fils du financier V. Dramé ou Yankhouba séjourne lors de ses déplacements. I. Biaye (+22177965…), pêcheur et transporteur de motos Jakarta, il a fourni des renseignements sur la relation professionnelle entre Yankhouba et M. Dramé.

A. Mbacké (+221781…), est un collaborateur actuel de Yankhouba en Gambie. En octobre 2023, il a été vu à Sédhiou avec S. Diop alias Jules et Yankhouba. Il prévoyait de rentrer en Gambie le 16 octobre 2023 pour organiser un départ clandestin de pirogue”.









Le nigérian, Bomi, (qui serait dans le trafic de cocaine) et sa femme gambienne, nouveaux financiers des bateaux de Yankhouba







La liste de ses collaborateurs en Gambie est très longue. « Aliou qui utilise le numéro de téléphone (+220 228…) est un collaborateur de Yankhouba Dème à Banjul. Bomi, (+220 200…) est décrit comme le grand patron de ce réseau clandestin. Il est d'origine nigériane et il est marié à A. Meri d'origine gambienne. Bomi et sa femme sont les nouveaux financiers des bateaux clandestins de Yankhouba. Il y a des indications qui disent que Bomi se consacre aussi au trafic de drogue (cocaïne). » Serà une « veuve d'origine gambienne finance également le réseau d'immigration clandestine de Yankhouba.» El hadj (+220 584…), est chargé d'effectuer toutes les démarches qui lui sont confiées par Bomi. Il est aussi responsable du recrutement de candidats en Gambie. Les enquêteurs mentionnent, dans leur enquête, que toutes les composantes du réseau d'immigration clandestine vivent dans le même quartier : Brufut Wullinkamma (Gambie). Leurs maisons sont très proches les unes des autres.







Des recruteurs à Betanti, Mbour et Gambie







Sur la dernière liste, celle des collaborateurs anciens, on note : «B. Gueye (+22177221…). P. Sy (F. Seydi), Berto (Bassirou Cap Skirring), Boy Star (Goudomp), recruteur (Betanti): Dianko (+22178114…), collaborateur (Betanti) Djibi (+22177769…), contact (Mbour): Yahaya (+22178200…), recruteur (Gambie): A. Touray (+220347…), recruteur Djibi de Betenty (+221 77769…), Yahaya de Mbour (+221 78200…). Tous seraient impliqués dans ce trafic de migrants.







Signalés aux gendarmes de Sédhiou le 25 décembre 2023, à 13 heures 45 minutes, par appel téléphonique, les pandores ont, après recoupement, vérification du renseignement et information à monsieur le Procureur de la République du tribunal de grande instance (Tgi) de Sédhiou, arrêté Yankhouba le lendemain. Après avoir tergiversé sur ses réponses, il a fini par avouer l'existence de ce réseau de trafic de migrants dont il est fortement impliqué.







L’écoute des messages audio Whatsapp de son téléphone portable pousse Yankhouba Dème à se livrer partiellement en soutenant, qu'effectivement, il s’activait dans ce dit trafic mais dit avoir arrêté depuis 2006, alors qu'il avait convoyé un bateau de 80 migrants. Par la suite, il a tout laissé pour s'occuper de ses trois 0) pirogues qui vont pêcher en Guinée Bissau pour ensuite revenir sur Elinkine où les poissons sont embarqués directement vers Dakar. Au cours de sa deuxième audition, Yankhouba passe aux aveux et soutient avoir fait passer en 2022, une pirogue contenant 90 personnes vers l'Espagne avec la complicité du nommé Youssou Diène et de ses collaborateurs établis en Guinée Bissau et Gambie. Cette embarcation n’avait pu atteindre que le Cap-vert et 4 personnes avaient perdu la vie. Il avait aussi convoyé une autre pirogue de 150 personnes. C’était durant la période du Magal de Touba de 2023. Et ils avaient tous péri en mer.