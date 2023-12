Le juge du deuxième cabinet hérite du dossier de Me Moussa Diop

Le sort de Me Moussa Diop est entre les mains du juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Dakar, Mamadou Seck. Selon nos informations, Me Moussa Diop pourrait donc lui faire face aujourd’hui.





Si le juge le reçoit, trois (3) possibilités s’offrent à l’avocat. Il peut être inculpé et placé sous mandat de dépôt. Ou, inculpé et mis sous contrôle judiciaire. Ou bien, la troisième possibilité, peu probable selon certains observateurs, le classement sans suite de cette affaire. Quelle que soit la finalité de ces poursuites, on en saura encore plus dans les heures à venir.