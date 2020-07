Le Sytjust boycotte encore les tribunaux pour 3 jours

Le bureau exécutif national du Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) a décrété un nouveau mot d'ordre de grève de 72 heures renouvelables à partir de ce lundi 13 juillet 2020.





À travers un communiqué de presse, Me El Hadj Boun Ayé Diop et ses camarades disent poursuivre le combat "de la vérité et du droit pour ne pas subir les dommages que le ministre de la Justice, Monsieur Malick Sall voudrait ardemment (leur) faire subir en représailles aux critiques publiques du Sytjust".