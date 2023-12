Liberté provisoire : Le verdict est tombé pour la responsable des jeunesses de Pastef de Tamba

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tambacounda s’est prononcée sur l’affaire de la responsable des jeunesses de Pastef de Tambacounda ce mardi 5 décembre. De sources proches du dossier, le Parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda avait interjeté appel après la décision du juge d'instruction d'ordonner la mise en liberté de Fatima Zahra Wagué. L'ordonnance de refus de mise en liberté de cette responsable de l'ex Pastef a été évoquée par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tamba à l’audience de mardi, et le parquet du TGI a été débouté.



« Suite à l’appel du parquet du Tribunal de grande instance de Tambacounda, la Chambre d’accusation de la cour d’appel de Tamba a confirmé, en son audience de ce mardi le juge d'instruction du tribunal de grande instance et débouté le parquet », confient nos sources.



Cette juridiction a ainsi confirmé la décision prise par le juge d’instruction du TGI. Fatima Zahra Wagué devra recouvrer la liberté dans les prochaines heures si le parquet général n'interjette pas appel à son tour.



Cette commerçante, responsable des jeunesses de l'ex pastef a été arrêtée et inculpée puis placée sous mandat de dépôt après trois retours de parquet pour «appel à l’insurrection, acte de nature à compromettre la sécurité publique », entre autres, à travers les réseaux sociaux.



Fatima Zahra Wagué avait rejoint 20 de ses camarades de Pastef dont le coordonnateur départemental, Abdou Mbacké Samba, en prison.