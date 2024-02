Liberté provisoire pour Nit Doff et Alioune Sané

Après plusieurs mois en détention, Mor Talla Gueye et Alioune Sané viennent d'être libérés, confie Me Moussa Sarr à Seneweb.



Le rappeur Nit Doff et le coordonnateur de Y'en a marre ont bénéficié d'une liberté provisoire.