Litige foncier à Birkilane : Le verdict mis en délibéré au 21 juin

Pas de verdict concernant le litige foncier de Daga Balla, dans la commune de Mabo, département de Birkilane, région de Kaffrine. En effet, le juge du tribunal de grande instance de Kaolack a renvoyé les deux parties au 21 juin.



Le procès qui oppose Mor Talla Willane à El Hadji Moth Cissé avait été prévu ce 14 juin 2023 au TGI de Kaolack. Il porte sur la propriété d’un terrain de 8 ha.



Les deux protagonistes ont été entendus aujourd’hui lors d’un procès qui a été renvoyé à plusieurs reprises en présence de leurs avocats.



A la barre El Hadji Moth Cissé et son fils Mawa ont rejeté les faits qui leur sont reprochés, à savoir occupation illégale d’un terrain et destruction de bien d’autrui. Des charges qui leur ont valu une détention provisoire, même si par la suite le père a bénéficié de la liberté provisoire.



Hier, comme on s’y attendait, l’affaire a connu un rebondissement. La défense a soulevé une exception de nullité en remettant en cause les droits réels de propriété de la famille Willane. Me El Hadj Malick Diouf a brandi un exploit d’huissier notifiant que le terrain en cause n’a jamais été enregistré par les services domaniaux de la commune de Mabo. Pour sa part, Me Bamba Sylla a maintenu ses accusations contre les prévenus les soupçonnant de faire dans la victimisation pour se soustraire à la justice.