Loi d'amnistie: Me Ngagne Demba Touré toujours en prison ( Avocat)

L'annonce de la "libération" de Me Ngagne Demba Touré est une histoire inventée de toutes pièces. Cette rumeur est largement partagée depuis hier nuit.





Mais, il s'agit d'une fake news. En réalité, le greffier membre de l'ex- pastef est toujours en prison, a appris Seneweb de son avocat Me Moussa Sarr.