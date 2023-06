Lycéens de Diouloulou délogés : le ministère de l’Éducation a pris une décision à propos des deux profs mis en cause

Les professeurs Cornet Lambal (français) et Abdoulaye Diatta (philosophie) peuvent pousser un ouf de soulagement. Le ministre de l’Éducation nationale a laissé entendre qu’ils ne seront pas radiés. «Le nécessaire sera fait par les services compétents en rapport avec les concernés», a lancé Cheikh Oumar Ann mardi dernier lors d’une rencontre avec deux syndicats d’enseignants (Cusems et Saemss). Le ministre, repris par Libération, n’a pas précisé la suite qui sera donnée à cette affaire, mais l’on peut deviner que l’issue s’annonce heureuse pour les concernés.



Les professeurs Lambal et Diatta ont été suspendus en mai dernier pour au moins quatre mois. L’Inspection d’académie (IA) de Ziguinchor, qui avait pris cette décision, avait en plus demandé leur radiation de l’Éducation nationale pour «faute lourde».



Ces enseignants sont accusés d’avoir fait cesser les cours au lycée de Diouloulou, le 15 mai dernier, en demandant aux élèves de descendre dans la rue pour manifester contre l’ouverture du procès contre Ousmane Sonko, prévue le lendemain devant la chambre criminelle.



Les mis en cause ont toujours nié les faits. Assurant avoir plutôt cherché à apaiser la tension lorsque des manifestants avaient, le jour des faits présumés, investi leur lycée et tenté de déloger les élèves.