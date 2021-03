Madiambal accuse Téliko : ‘’Il a été épinglé par l’Union africaine pour avoir perçu des…’’

Invité de l’émission Grand Jury de la Rfm ce dimanche, le journaliste et patron du Groupe Avenir communication, Madiambal Diagne, n’a manqué l’occasion pour s’attaquer au président de l’Ums, Souleymane Téliko.‘’Vous avez parlé de l’Ums qui pêche la bonne parole, l’éthique et l’indépendance dans la justice. Mais l’actuel président de l’Ums, Souleymane Téliko, a été juge aux chambres africaines extraordinaires pour juger Hissène Habré.Ce magistrat a été épinglé par l’Union africaine dans un rapport officiel pour avoir perçu des frais de mission pour aller au Tchad alors qu’il a été pris en charge totalement par le gouvernement tchadien", accuse Madiambal Diagne.Selon ce dernier, à l’époque, c’est Sidika Kaba qui était ministre de la Justice et c’est après une protestation de l’Union européenne qu’il a été remboursé par le gouvernement du Sénégal.