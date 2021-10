Madiambal-Téliko : La Cour suprême pose un acte fort

La plainte de Madiambal Diagne déposée à la Cour suprême connait un rebondissement.



Selon Les Échos,la haute juridiction va mettre en place une commission d’instruction pour enquêter sur les accusations du journaliste contre le juge Souleymane Téliko.



Ce dernier l’aurait accusé de «viol sur mineure et escroquerie». La commission d’instruction est composée de trois membres désignés par le premier président de la Cour-suprême.



Il s’agit d’un magistrat plus ancien et deux autres qui feront office de conseillers ainsi que des suppléants.



L’instruction va bientôt démarrer. L’enquête bouclée, il est prévu le procès.



Pour rappel, à l’issue du procès qui l’opposait au juge Souleymane Téliko, Madiambal Diagne a été condamné à 6 mois de prison dont 3 mois ferme et à payer une amende de 500 mille F CFA et 5 millions à titre de dommages et intérêts à verser à la partie civile.Madiambal-Téliko: La Cour suprême pose un acte fort



La plainte de Madiambal Diagne déposée à la Cour suprême connait un rebondissement.



Selon Les Échos,la haute juridiction va mettre en place une commission d’instruction pour enquêter sur les accusations du journaliste contre le juge Souleymane Téliko.



Ce dernier l’aurait accusé de «viol sur mineure et escroquerie». La commission d’instruction est composée de trois membres désignés par le premier président de la Cour-suprême.



Il s’agit d’un magistrat plus ancien et deux autres qui feront office de conseillers ainsi que des suppléants.



L’instruction va bientôt démarrer. L’enquête bouclée, il est prévu le procès.



Pour rappel, à l’issue du procès qui l’opposait au juge Souleymane Téliko, Madiambal Diagne a été condamné à 6 mois de prison dont 3 mois ferme et à payer une amende de 500 mille F CFA et 5 millions à titre de dommages et intérêts à verser à la partie civile.