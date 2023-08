Manifs de mars-avril-juin : fin des auditions, le point sur l'enquête

Le dossier va bientôt atterrir sur la table du juge. Il s’agit, souligne L’Observateur, des procédures enclenchées après les manifestations de mars, avril et juin 2023. Dans le cadre desquelles, le Doyen des juges du tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar, Oumar Maham Diallo, a hérité de 22 dossiers dont deux ont été déjà clôturées avec 24 inculpés envoyés en jugement, précise le journal.



Celui-ci ajoute que le magistrat instructeur, qui a posé tous les actes d’instruction, est toutefois à l’écoute du parquet pour un réquisitoire définitif concernant le sort de douze autres inculpés pour « manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, à enfreindre les lois » suite aux événements du 20 mars 2023, liés au procès pour diffamation contre l’opposant Ousmane Sonko.



Avant d’indiquer que des ordonnances de communication ont été aussi remises au Procureur pour des requêtes aux fins de mise en liberté provisoire (Lp) et où d’assignation à résidence électronique (Are).



Par contre, le juge semble avoir les mains liées concernant Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye, avance L’Obs, expliquant qu’il ne pourra pas poser d’actes tant que leur appel sur la demande de liberté provisoire ne sera pas tranchée.



L’affaire des cocktails molotov de Malika, celle des femmes du bois sacré, qui avaient refusé le bracelet électronique, ne sont pas clôturées, souligne L’Obs.